In Dresden überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken. Über den Tag steigen die Temperaturen auf 9°C. Gegen Abend regnet es.

Auch am Freitag bleibt es bei maximal 9°C regnerisch. Am Wochenende verziehen sich die Regenwolken und die Temperaturen klettern auf bis zu 14°C.