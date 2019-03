Am Samstag überwiegt in Dresden dichte Bewölkung. Bei maximal 10°C bringt der Tag Regenschauer. In der Nacht kühlt es sich bei wolkenlosem Himmel ab.

Der Sonntag bringt den Frühling nach Dresden. Bei 18°C kann man sieben Sonnenstunden genießen. In die neue Woche starten die Dresdner mit vielen Wolken.