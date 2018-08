Tief Thekla: So wird das Wetter in Sachsen!

Neben kühleren Temperaturen bringt es auch schwere Unwetter mit sich. In Bayern stehen Keller wegen zu starken Regenfällen in der letzten Nacht unter Wasser. Doch wir Sachsen können aufatmen! Laut Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst ist im Freistaat derzeit nicht mit großen Unwettern zu rechnen. In höheren Lagen kann es durchaus zu stärkeren Regenfällen kommen. Die großen Städte wie Leipzig, Chemnitz und Dresden bleiben aber weitestgehend verschont. Der Sommer ist aber noch nicht vorbei. Nach dem Wochenende soll es nämlich schon wieder Sonniger werden.