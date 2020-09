So wird Ihr Wochenende zum Highlight

Unsere Ausflugstipps für die Stadt Görlitz im Überblick

Lutherkirche: Die Lutherkirche existiert seit 1898 - dank der Tatsache, dass Görlitz von Zerstörungen durch den 2. Weltkrieg fast verschont blieb, ist sie beinahe komplett im Original erhalten geblieben. Besucht werden kann die Kirche ganztägig am Freitag und Samstag oder ggf. nach Absprache (Adresse: Lutherplatz, 02826 Görlitz)

Senckenberg Museum: Der Wolf ist ein prägendes Tier in der Stadt. Dies und noch mehr Naturwunder werden dem Besucher im Senckenberg Museum näher gebracht. Geöffnet ist das Museum in Görlitz Samstag und Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr (Adresse: Am Museum 2, 02826 Görlitz)

Spielzeugmuseum: Hier können sie wahrlich in Ostalgie verfallen. In dem äußerlich etwas verstecken Spielzeugmuseum finden Sie vom Sandmännchen bis zum Zinnsoldaten alles was das Herz begehrt. (Adresse: Rothenburger Str. 7, 02826 Görlitz)

Führung durch die Landskron BRAU-Manufaktur: Erleben Sie mit eigenen Augen, wie das Landskron Bier produziert wird. Nach Besichtigung des Sudhauses und des Gärkellers verkosten Sie im 12 Meter tief gelegenen Gewölbekeller aus einem von 178 Tanks das Landskron „Zwickelbier“. Die Führung findet Samstag um 11:30 Uhr statt. Die Buchung dieser Tour muss telefonisch unter 03581 465 124 erfolgen. Sollten Sie keinen Termin wahrnehmen können, lohnt sich dennoch ein Besuch auf dem großen Brauerei-Gelände sowie im zugehörigen Souvenir-Shop.

Erreichbarkeit

Die Fahrzeit Richtung Görlitz mit dem Auto über A4 & A14: beträgt ca. 90 Min. (von Dresden) / ca. 2,5 Stunden (von Chemnitz) / ca. 3 Stunden (von Leipzig)

Alternativ kann Görlitz auch mit dem Zug bereist werden. Von den Hauptbahnhöfen Leipzig bzw Chemnitz dauert dies in etwa 2 Stunden und 45 Minuten zu erreichen. Vom Dresdner Hauptbahnhof aus etwa 1 1/2 Stunden.