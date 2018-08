Societaetstheater startet in neue Spielzeit

Bereits einen Tag später steht in Prohlis der nächste Höhepunkt der neuen Spielzeit an. Vor einem Jahr startete das Projekt "Zu Hause in Prohlis". Es wird gemeinsam veranstaltet mit dem Quartiersmanagent, in einem Theaterzelt am Prohliser Pusteblumenbrunnen. Nach über 315 Veranstaltungen und vielen Begegnungen an weiteren Orten steht nun das Jubiläum mit einem Sommerfest an. Erstmals gibt es in diesem Zusammenhang ab dem 23. August drei Wochen Konzerte, Theater, einen Sommerball und Gespräche im Rahmen des "Prohliser Theatersommer" in einem Theaterzelt am Albert-Wolf-Platz. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.