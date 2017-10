Soko „Altfälle“ ermittelt im Mordfall Stephanie Drews

Seit Oktober letzten Jahres ermittelt die Soko „Altfälle“ in Jena zu drei bisher ungeklärten Kindermorden. Dabei handelt es sich um die Tötungsverbrechen an

· Stephanie Drews (10 Jahre alt, verschwunden am 24.08.1991, tot aufgefunden am 26.08.1991)

· Bernd Beckmann (10 Jahre alt, verschwunden am 06.07.1993, 18.07.1993 an der Saale in Jena tot aufgefunden)

· Ramona Kraus (9 Jahre alt, 15.08.1996 verschwunden, 13.01.1997 im Wald bei Eisenach tot aufgefunden)

Im Rahmen der Berichterstattung zu Bernd Beckmann ging ein neuer Hinweis zum Mordfall an Stephanie Drews ein, der in den Ermittlungen eine große Rolle spielt.