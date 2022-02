Solidarität für Ukraine auch in Leipzig

Explosionen in vielen Großstädten der Ukraine werden den Medien über den ganzen Tag gemeldet. Auch die Leipziger Partnerstadt Kiew sei stark betroffen, hieß es in ersten Berichten. Auf der ganzen Welt herrscht Entsetzen über diese militärische Eskalation und Sorge um die Menschen vor Ort. Auch in Leipzig wurde am Donnerstagabend Solidarität gezeigt. Hier versammelten sich tausende Bürger auf dem Marktplatz, um gemeinsam ein Zeichen gegen diesen Krieg zu setzen. Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping besuchte die Demonstration in Leipzig. Die Abschlusskundgebung soll vor dem Russischen Konsulat gehalten werden.