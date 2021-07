Sommer-Sport-Woche erstmals inklusiv

Insgesamt 19 Sportvereine aus Leipzig beteiligen sich an der Sommer-Sport-Woche vom 26. bis zum 30. Juli. Gerichtet ist das Angebot an 6- bis 18-Jährige, die sich in verschiedenen Disziplinen ausprobieren wollen. Erstmalig gibt es auch ein Inklusionsprojekt. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung die Möglichkeit haben, zusammen Sport zu machen. Eine sportliche Vorerfahrung wird nicht vorausgesetzt. Veranstalter ist die Sportjugend Leipzig. Sie macht darauf aufmerksam, dass auch Nicht-Vereinsmitglieder willkommen sind.