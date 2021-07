Sommeraktion der städtischen Bibliotheken

Dresden - Die Städtischen Bibliotheken Dresden starten die kreative Sommeraktion. „Barcelona, Berlin, Balkonien... Wo verbringen unsere Bücher den Sommer?“

Für den diesjährigen Sommer wollen die Städtischen Bibliotheken Dresden die Nutzerinnen und Nutzer animieren, ihre ausgeliehenen Bücher in Szene zu setzen. Unter dem Hashtag „#reisebuch“ können alle Teilnehmenden ihre Schnappschüsse an reisebuch@bibo-dresden.de senden und mit etwas Glück einen Preis gewinnen. Ob in den Bergen oder an der See, Zuhause oder im eigenen Garten – die schönsten und kreativsten Urlaubsbilder werden prämiert. Im Herbst 2021 werden die Bilder auf den Social-Media-Kanälen und der Website der Städtischen Bibliotheken veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 31. August 2021. Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.bibo-dresden.de