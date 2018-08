Sommerhitze und dickes Fell: Hitzetipps für Haustiere

Heißer Untergrund

Sand und Asphalt erhitzen sich schon bei 30,5°C schnell auf 62°C. Resultat sind oft Verbrennungen an den Pfoten und bei kleinen Hunden sogar am Bauch. Feldwege und Wiesen schützen die Pfoten des Vierbeiners. Der 5-Sekunden-Test kann außerdem helfen: Einfach den Handrücken fünf Sekunden lang auf den Asphalt legen. Wenn es nicht schmerzt, ist es auch für den Hund okay. Auch Hundeschuhe können die Pfoten schützen.