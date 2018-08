Sommertour: Alles auf eine(r) Karte

Folgende städtische Unternehmen gewähren derzeit Vorteile mit der Dresden Card:

Staatsoperette Dresden (20 % Vorteil nur an der Abendkasse)

theater junge generation (20 % Vorteil nur an der Abendkasse)

HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste (20 % Vorteil nur an der Abendkasse)

Dresdner Philharmonie (20 % Vorteil nur an der Abendkasse)

Dresdner Musikfestspiele (20 % Vorteil nur an der Abendkasse)

Museen der Stadt Dresden: Stadtmuseum Dresden, Städtische Galerie, Technische Sammlungen Dresden, Kunsthaus Dresden, Leonhardi-Museum, Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus, Palitzsch-Museum, Schillerhäusschen