Sommertour: Aus Gleisdreieck wird Gleisschleife

Dresden - Ab sofort ist die neue Gleisschleife am Schulcampus Tolkewitz für den Straßenbahnverkehr freigegeben. Die neue 483 Meter lange Konstruktion ersetzt das Gleisdreieck in der Schlöhmilchstraße, welches noch aus der Zeit der Rangiervorgänge am ehemaligen Straßenbahnhof Tolkewitz stammte.