Sommertour: Dampfschiffahrt muss Verluste durch Niedrigwasser in Kauf nehmen

Sächsische Weinstraße:

Auf einem historischen Schaufelraddampfer starten Sie am Morgen in der Dresdner Altstadt und machen sich auf den Weg in das Zentrum des berühmten sächsischen Weinanbaugebietes.

Auf Ihrer Fahrt über Radebeul und Meißen erreichen Sie die beschaulichen Elbweindörfer Diesbar und Seußlitz. Während der Hauptsaison starten wir dienstags bis sonntags 09:45 Uhr vom Terrassenufer in Dresden.