Sommertour: Das passiert bei dem Jahrtausendereignis am Himmel

Entgegen der Landläufigen Meinung ereignen sich Mondfinsternissen seltener als Sonnenfinsternissen. Bereits 2015 konnte solch ein Spektakel beobachtet werden. Am Freitag tritt der Mond erneut vollständig in den Erdschatten ein. Der eigentliche Höhepunkt wird gegen Mitternacht erwartet. Dann leuchten sowohl der Mars, als auch der feuerrote Mond am Sternenhimmel. Bei klarer Sicht können ebenfalls Jupiter und Saturn zu sehen sein.