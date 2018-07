Sommertour: Erinnerungen an Robotron wach halten

Dresden - Das Kombinat ROBOTRON mit Sitz in Dresden ist der größte Computerhersteller in der DDR gewesen. 1989 beschäftigte das Unternehmen 68.000 Menschen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ROBOTRON 21 Betriebe auf dem gesamten Gebiet der DDR. Mit der politischen Wende 1990 kam das Aus. Jetzt: 28 Jahre später sollen die Erinnerungen an ROBOTRON wieder geweckt werden. Mit einem Museum in Dresden.