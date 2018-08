Sommertour: Ernteausfälle in Sachsen durch Sommerhitze

Freital/Dresden: Überall klagen die Menschen über die Hitze. Was vor wenigen Monaten noch heiß erwartet wurde, ist jetzt unerträglich geworden. Vor allem die Landwirtschaft hat unter der anhaltenden Trockenheit zu leiden. Ernteausfälle sind quasi vorprogrammiert. Was zum Beispiel das Gut Pesterwitz in Freital bei Dresden dagegen tut und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben, hat Juliane Wirthwein in der Drehscheibe Dresden Sommertour auf den Plantagen des Gutes hinterfragt.