SOMMERTOUR: Halbzeitbilanz im HWK-Bildungszentrum

Die Großzügige Verglasung wird Einblicke in das Herzstück des Schulungs- und Demonstrationsraumes ermöglichen. Gebäudeenergieberater, Energieeffizienzhandwerker, Fachwirte für eneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie Workshops für Energiemanagement und SmartHome-Anwendungen werden bereits jetzt durch die HWK angeboten. Durch die neuen Räumlichkeiten können Handwerker noch besser an der Energiewende arbeiten und an neuen Methoden forschen. Der Schwerpunkt wird in den Laboren auf die Brennstoffzellen gelegt.