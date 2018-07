Sommertour: Hygiene Museum testet alle Sinne

In der neuen Ausstellung können Kinder von 5-12 Jahren sehen, unsere Sinne funktionieren. Sie ermöglichen ungewöhnliche Blicke ins Innere von Auge, Ohr und Nase, auf die Zunge oder unter die Haut. Zusätzlich gibt es zu jedem Sinnesorgan ein passendes Exponat aus der Museumssammlung. Die Experiemente machen nicht nur Spaß, sondern erzeugen auch jede Menge Aha-Effekte. Kann man verkehrt herum hören? Wie sieht ein Schatten in Farbe aus? Wer gewinnt beim Geräusche-Memory? Und welche Geheimnisse sind in den drei Höhlen versteckt? Finde ich aus dem Spiegelkabinett heraus?