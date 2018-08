Sommertour: Mit Eisen und Holz für Weltoffenheit

Dresden - DREHSCHEIBE SOMMERTOUR meets geschmeidige Drehungen und schnelle Schwünge. Am Freitag, den 10. August starten in Ullersdorf und Possendorf die 4. Dresden Open. Worum es sich bei dem Golfevent genau handelt, warum es durchgeführt wird und welche Promis sich derzeitig in Dresden und Umgebung die Schläger in die Hand geben, hat Lucas Böhm erfragt.