Sommertour: Schulkomplex in Pieschen nimmt Formen an

Auch an den Turnhallen wird derzeit intensiv gearbeitet. Während der Rohbau der Sporthalle für das Gymnasium (eine 4-Feld und eine 1-Feld Halle) bereits fast vollendet ist, haben die Bauarbeiten an der Oberschule gerade erst begonnen. Hier soll bis zum Wintereinbruch eine 4-Feld-Halle errichtet werden. Im Anschluss müssen die Außenanlagen erbaut werden. Für besondere Herausforderungen beim Bau sorgten die 27 Meter langen Spannbetonbinder. Durch die enorme Größe und das Gewicht konnten maximal zwei Binder gleichzeitig transportiert werden. In der Nacht wurde die Dachkonstruktion dann montiert. Beide Turnhallen sollen mit in Betriebnahme des Schulstandortes auch für Vereine offen stehen. Interessenten gibt es schon viele - die Kapazitäten werden daraufhin gerade überprüft. Für Veranstaltungen oder Turniere bieten die Hallen zudem Platz für bis zu 300 Personen.