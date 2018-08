Sommertour: St. Pauli Friedhof kämpft ums Überleben

Dresden - Der St. Pauli Friedhof im Norden der Leipziger Vorstadt in Dresden gilt als eine der ältesten Ruhestätten der sächsischen Landeshauptstadt. Doch der Friedhof hat seit einiger Zeit mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, so dass er bereits 2016 beschränkt geschlossen werden musste. Wie man dem Friedhof wieder "Leben einhauchen" kann, das klärt Juliane Wirthwein vor Ort in der Drehscheibe Dresden Sommertour.