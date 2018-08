Sommertour: Städtische Bibliotheken veranstalten Open-Air Lese-Event vor Kulturpalast

Annekatrin Klepsch, Kulturbürgermeisterin von Dresden: "Ein Buch lesen - für mich ist das das Erforschen eines Universums. Kaum treffender als mit den Worten von Maguerite Duras lässt sich die Faszination des Lebens beschreiben. Bücher entführen uns mit Geschichten, die amüsieren oder nachdenklich stimmen, in die entferntesten Welten. Dabei gilt es, das vermeintlich Fremde, das längst Vergangene, das Tragische oder Märchenhafte zu entdecken. Lesen und Literatur haben in unserer Stadt einen festen Platz: Sie sind Anlass, dass Menschen zusammenkommen und sich gedanklich entführen lassen oder auch miteinander in Debatten begeben. Die hiesige Literaturszene ist vielfältig und lebendig. An rund 60 Orten wird Literatur präsentiert und literarisches Leben ermöglicht. Zu den engagierten Literaturveranstaltungen zählen neben den Städtischen Bibliotheken, dem Literaturhaus Villa Augustin, dem Deutschen Hygienemuseum, der Verlegerszene und den Buchhandlungen auch weitere Museen und Theater.