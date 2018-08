Sommertour: Stesad ertüchtigt letzten Bauabschnitt in Nickern

Dresden - Seit der Wende erschließt die STESAD das ehemalige Kasernengelände in Dresden Nickern. Etappenweise sind hier in den letzten Jahren Wohnungen entstanden. Jetzt wird der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen. Juliane Wirthwein hat sich in der Sommertour mit dem Projektleiter Markus Kluge zum Vor-Ort-Termin getroffen.