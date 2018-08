Sommertour : Stürmische Experimente geben Zahlen ein Gesicht

Vom Puppen-Maßstab zum tropischen Sturmschutz

5. Oktober 2016: Prof. Siegmund schlägt gemeinsam mit Handwerkern die Enden zweier Netzplanen mit Ankerpfeilern in die warme Erde von Melbourne, Florida; sie überspannen eines der mobilen Häuser in dem kleinen Vorort. Noch am selben Tag schlägt Hurrikan Matthew mit 177 km/h auf die Küstenlinien auf, mehrere Stunden lang reißen die Windgewalten an Siegmunds Konstruktion, fegen das Dach des Nachbarhauses weg. Das Dach des mobilen Hauses bleibt unversehrt; die beiden Planen halten Stand. 10 Jahre lang hat Siegmund an dem Projekt gearbeitet.