Dresden – Kinder, vor allem Mädchen, reiten gerne. Ihren Traum Wirklichkeit werden lassen, können sie bei den Dresdner Ponyfreunden in Dohna. Dort lernen die bei Peggy Kniesa das Reiten von der Pike auf. In der Drehscheibe Sommertour hat Juliane Wirthwein die Pferdefreunde in Dohna besucht.