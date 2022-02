Sonderausstellung „Die Welt der Farben“ in Chemnitz

In dieser haben malfreudige Jugendliche der Entdeckerschule TERRA NOVA CAMPUS ihre Innenwelt zum Ausdruck gebracht. In spontanen Bildern zeigen die Jugendlichen, dass eigene Gefühle nicht selten im Leben einer Achterbahn folgen. Noch bis zum 3. Juli können sich Besucher die Bilder in der bestehenden Dauerausstellung oder digital ansehen.

Weitere Informationen zur Ausstellung: www.naturkundemuseum-chemnitz.de