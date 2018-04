Sonderausstellung – Fred Stein kehrt nach Dresden zurück

Die bekannten Portraits von Albert Einstein und Erich Kästner kennt wohl fast jeder. Fred Stein, der Fotograf hinter den Bildern blieb jedoch weitgehend unbekannt. Nun würdigt das Stadtmuseum den gebürtigen Dresdner mit der Sonderausstellung "Fred Stein - Dresden - Paris - New York" Die Ausstellung zeigt insgesamt 71 Fotografien sowie einige seiner Bücher. Die 50 Straßenaufnahmen und 21 Portraits wurden dem Stadtmuseum vom Jüdischen Museum Berlin geliehen. Am Freitag Abend wurde die Ausstellung gemeinsam mit dem Sohn Peter Stein eröffnet. 1967 starb Fred Stein in New York im Alter von 58 Jahren. Mit der Sonderausstellung "Fred Stein - Dresden - Paris - New York" erinnert das Stadtmuseum noch bis 7. Oktober an den Fotografen.