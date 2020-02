Sonderführung zum 12. Geburtstag des Sportbads an der Elster

Nach 22-monatiger Bauzeit und rund 9,9 Millionen Euro Investitionen hat das Sportbad an der Elster erstmals am 28. März 2009 seine Türen geöffnet. Zum 12. Geburtstag lädt es zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Die Besucher können sich über die Wasseraufbereitung oder Belüftung informieren. Weiterhin kann man einen Blick unter die beiden Becken werfen. Am 18. März finden die Sonderführungen statt. Diese starten jeweils zur vollen Stunde um 15, 16 und 17 Uhr. Die Anmeldung für die kostenlosen Führungen ist hier möglich.