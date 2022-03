Sonderzüge für Geflüchtete in Görlitz eingerichtet

Zur schnellen Weiterleitung der Geflüchteten aus der Ukraine werden in Görlitz Sonderzüge der Länderbahn eingesetzt. Ziel ist es, den Landkreis und die Stadt zu entlasten, wie die Landesdirektion Sachsen am Mittwoch mitteilte. So sollen die Geflüchteten die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen schnell und direkt erreichen. Diese Unterkünfte stehen für jene Menschen bereit, die keine private oder kommunale Unterkunftsmöglichkeit haben.

Der erste Zug mit rund 300 Flüchtlingen war bereits am Dienstag vom Bahnhof Görlitz direkt zum Bahnhof Leipzig Messe gefahren. Ein weiterer Zug sollte am Mittwochmorgen folgen. Der Zug soll auch an den Hauptbahnhöfen Dresden und Leipzig stoppen. So können Flüchtlinge, die nicht die Erstaufnahmeeinrichtung wollen, von dort selbstständig zu ihren Zielen weiterreisen.

Quelle: dpa