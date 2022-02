Sonnige Aussichten für angehende Azubis in Sachsen

In Sachsen gibt es sonnige Aussichten für Nachwuchskräfte. Betriebe in der Solarbranche setzen zunehmend auf Beschäftigungsaufbau, so die Bundesagentur für Arbeit. Da die Pläne der Bundesregierung bis 2030 eine Verdreifachung des Bestandes an Solaranlagen vorsehen, müssten hiesige Betriebe ebenfalls wachsen. Junge Menschen hätten folglich in dieser Branche eine Zukunftsperspektive. Allgemein seien die Chancen von Jugendlichen hoch, trotz Pandemie, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.