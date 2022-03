Sonntag beginnt die Sommerzeit – Zeitumstellung

Die Uhren werden um 2:00 Uhr morgens um eine Stunde vorgestellt, das heißt auf 3:00 Uhr. Das bedeutet: In dieser Nacht bekommen wir eine Stunde weniger Schlaf ab.

Autofahrer sollten in den frühen Morgenstunden in den nächsten Wochen besonders vorsichtig fahren. Der Berufsverkehr fällt mit der Zeitumstellung wieder in die Zeit der Dämmerung, wo Wildtiere unterwegs sind. Besonders in der Nähe von Wald- oder Feldwegen.

Die Sommerzeit gilt bis zur nächsten Zeitumstellung am 30. Oktober 2022.