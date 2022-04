Sorbische Ostereier wieder auf Märkten gefragt

Heidemarie Hoeft (61) aus Kleinwelka bei Bautzen ist eine der Künstlerinnen, die die kleinen Wunderwerke herstellen. Zusammen mit ihrem Mann verziere sie jedes Jahr 300 bis 400 Eier, berichtete die 61-Jährige. Am Freitag und Samstag werde sie in der Touristinfo in Bautzen einen Stand haben und am Montag im Sorbischen Museum. «Ich bin froh, dass es wieder losgeht. Die Touristen kommen auch wieder.»

Hoeft kann alles über die Eier erzählen. «Sorbische Ostereier waren und sind Patengeschenke», sagte sie. «Ursprünglich wurden sie nur in der Karwoche verziert, und dann haben sie die Enkelkinder und Patenkinder geschenkt bekommen.» Jede Region in der zweisprachigen Lausitz habe ihre ganz eigenen Muster gehabt. «Das hat sich aber durch Heirat und Umzüge vermischt.»