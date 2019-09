Chemnitz- Heute stellen wir euch das Katzenpaar Amy und Peanut vor. Die beiden hängen sehr aneinander und sollen daher unbedingt zusammen vermittelt werden. Derzeit warten sie im Tierasyl Chemnitz auf eine neue Familie.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055.