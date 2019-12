Chemnitz- Die Katzenjungen Anna und Anton haben anscheinend schon einiges durchmachen müssen.

Beide wurden in einem miserablen Zustand gefunden. Nichts desto trotz haben die Beiden eine zweite Chance in unsererem Sorgenpfötchen der Woche verdient. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055