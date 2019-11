Chemnitz- Bei unserem Sorgenpfötchen der Woche, stellen wir Ihnen heute Fine vor. Die junge Katzendame ist dringend auf der Suche nach einem neuen zu Hause. Nach was genau die schwarze Miez sucht, erfahren Sie jetzt.

© Sachsen Fernsehen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055