Chemnitz- Frieda und Susi gehören wohl zu den kleineren Fellnasen, die auf der Suche nach einem neuen zu Hause sind. Nichts desto trotz, sollten Sie jetzt dranbleiben, denn die beiden Meerschweinchendamen sind alles andere als langweilig.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055.