Chemnitz- Heute haben wir beim Sorgenpfötchen der Woche eine kleine Katze im Gepäck. Die junge Miez Iris ist besonders anhänglich und auf der Suche nach einem neuen zu Hause, wo sie komplett im Mittelpunkt stehen kann. Alle Informationen, hat meine Kollegin Laura Freimann jetzt für Sie.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055