Chemnitz – Bei unserem Sorgenpfötchen der Woche stellt Ihnen unsere Kollegin Ulrike Hausmann heute die schöne getigerte Katzendame Janine vor. Die Samtpfote hat mit Artgenossen nichts am Hut und möchte gern eine Familie ganz für sich allein.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V.; Johannes-Dick-Straße; Telefon: 3-5; 0371 / 6761055