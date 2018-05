Chemnitz - Das schüchterne Katzen-Geschwisterpaar Otto und Ottilie wartet im Tierasyl sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Bisher gab es noch wenig Interessenten für die scheuen Samtpfoten, denn die beiden sollen unbedingt zusammen bleiben.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055