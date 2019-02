Chemnitz- Heute möchten wir euch einen Senior-Kater vorstellen, für den ganz dringend eine Pflegestelle gesucht wird. Denn der 16-Jährige Papa soll seinen Lebensabend nicht im Tierasyl verbringen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055