Chemnitz- Heute stellt unserer Kollegin Ulrike Hausmann die 14-jährige Paula vor. Die Katzendame ist sehr menschenbezogen und liebt es zu kuscheln. Aufgrund ihrer Taubheit sucht das Tierasyl ein ruhiges Zuhause für die Samtpfote.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055