Chemnitz – Bei unserem Sorgenpfötchen der Woche stellt Euch meine Kollegin Ulrike Hausmann heute die verschuste Katzendame Peppels vor. Die lebhafte Samtpfote versteht sich mit anderen Katzen nicht so gut und sucht deshalb ein neues Zuhause ganz für sich allein.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V.; Johannes-Dick-Straße; Telefon: 3-5; 0371 / 6761055