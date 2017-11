Chemnitz – Bei unserem Sorgenpfötchen der Woche stellt Euch meine Kollegin Ulrike Hausmann heute die jungen Kätzchen Petty und Lissy vor. Die beiden stehen stellvertretend für circa 40 weitere Katzenkinder, die im Tierasyl auf ein neues Zuhause warten.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V.; Johannes-Dick-Straße; Telefon: 3-5; 0371 / 6761055