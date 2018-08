Chemnitz- Unsere Sorgenpfötchen der Woche sind heute Pippi und Garry. Das Katzenpaar soll unbedingt zusammen vermittelt werden. Bisher gab es aber nur wenig Interesse für die beiden Samtpfoten.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055.

Autor: Ulrike Hausmann