Chemnitz- Unsere Kollegin Ulrike Hausmann stellt Euch heute eine putzige Rattenbande vor. Die geselligen Nager sollen in Zweier- oder Dreiergrüppchen vermittelt werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055