Chemnitz- Heute stellen wir gleich zwei Sorgenpfötchen vor. Die Katerbrüder Roger und Ringo sind gerade einmal fünf Monate jung und suchen schon ein neues zu Hause. Was die beiden Kater brauchen, erfahren Sie hier.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055