Chemnitz – Der schöne Kater Rudi ist unser Sorgenpfötchen der Woche. Die stattliche Samtpfote sitzt schon fast ihr ganzes Leben im Tierasyl. Rudi ist ein geselliger, verschmuster Kater, der gern zu einer zweiten Miez vermittelt werden möchte. Unsere Kollegin Ulrike Hausmann stellt Euch den Schmusekater vor.

Bei Interesse wendet euch bitte an: Tiere in Not Chemnitz e.V.; Johannes-Dick-Straße; Telefon: 3-5; 0371 / 6761055