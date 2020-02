Chemnitz- Unser heutiges Sorgenpfötchen der Woche ist der ruhige Strolchi. Der verschmuste Kater sucht nach einem männlichen Begleiter für den Rest seines Lebens.

Bei Interesse wenden Sie sich an: Tiere in Not Chemnitz e.V., Johannes-Dick-Straße 3-5, Telefon: 0371 – 67 61 055.