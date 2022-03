Sozialministerin Köpping verurteilt Anfeindungen russischer Bürger

Der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen auf die in Deutschland lebenden russischen Bürger. Bundesweit kam es bereits zu Anfeindungen, Beleidigungen und ersten Übergriffen gegenüber russischstämmigen Menschen. Auch im Freistaat sind entsprechende Fälle bekannt. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat am Montag die Anfeindungen von Menschen aus Russland infolge des Ukraine-Krieges strikt verurteilt. «Diskriminierung, Hass und Anfeindungen gegen Menschen aufgrund ihrer russischen Herkunft oder Sprache sind inakzeptabel - egal gegen wen und aus welchem vermeintlichen Grund», erklärte die Ministerin am Montag auf Facebook. Man stehe solidarisch und gemeinsam zusammen, helfe sich einander nach Kräften - «das ist unsere menschliche Botschaft in diesen schweren Zeiten».

«Es sind nicht die russischen Menschen, die Krieg gegen die Ukraine führen und jetzt dafür verantwortlich gemacht werden können. Es ist der Krieg von Präsident Putin. Das wissen wir und das vergessen wir auch nicht», schrieb Köpping. Man sehe auch die mutigen Proteste in Russland: «Darum lassen wir uns nicht spalten, sondern halten zusammen - als Menschen in einer solidarischen Gemeinschaft.» (dpa)