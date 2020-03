1. Beitrag: Rente und Sozialleistung

In wenigen Tagen erhalten viele Sparkassen-Kunden ihre Rente oder Sozialleistung. Die Auszahlung wird größtenteils nicht an den Schaltern, sondern direkt am Geldautomaten erfolgen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Sie nicht nur Ihre Sparkassen-Card mitbringen, sondern auch Ihre PIN wissen. Denn ohne PIN ist eine Bargeldauszahlung am Automaten nicht möglich.